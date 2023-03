Mann i 50-åra tiltalt for seksuell omgang med barn

Ein mann i 50-åra er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år ved Hordaland tingrett. Mannen skal òg ha lasta ned og oppbevart eit stort antal bilete og video av barn som blir utsette for seksuelle overgrep. Han er òg under tiltale for å ha gjort overgrepsmateriale tilgjengeleg for andre på nett. Av tiltalen går det fram at mannen har utført handlingane mellom 2004 og 2021.