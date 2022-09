Mann i 50-åra sikta for fire innbrot

Mannen i 50-åra som i halv fem-tida i natt vart teken på fersken av politiet under eit innbrot på ein kafe i Bergen, er førebels sikta for fire innbrot i same område i natt.

– Me etterforskar vidare, og det kan henda at siktinga blir utvida, seier politiadvokat TrineBenedikte Opdal i Vest politidistrikt.

Ho opplyser at mannen vil bli framstilt for varetektsfengsling i morgon, grunngjeve med fare for gjentaking. Mannen har fleire saker på seg frå før, opplyser Opdal.

Politiet fekk i løpet av natta meldingar om seks innbrot rundt Puddefjorden. I løpet av morgonen har dei fått meldingar om tre til, opplyser Opdal.