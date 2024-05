Mann i 50-åra ferska i narkorus

Ein mann i 50-åra er mistenkt for å ha køyrt i narkorus til Lærdal. Han vart like over klokka 13 stoppa av utrykkingspolitiet på E16 mellom Ljøsne og Bjørkum. Mannen var på gjennomreise, men er no teken med til blodprøvetaking.