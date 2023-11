Mann i 30-årene siktet for overgrep over Snapchat

En mann i 30-årene fra en av Bergens omegnskommuner er pågrepet og siktet for befatning med overgrepsmateriale. Han er i tillegg siktet for å ha fått barn til å gjennomføre handlinger som tilsvarer seksuell omgang med seg selv.

Dette skal ha skjedd over internett og sosiale medier. Siktelsen skal strekke seg over en periode på flere år, ifølge politiet.

– Snapchat har registrert at det blir sendt overgrepsmateriale via deres tjeneste, og Kripos har blitt varslet. Kripos har så funnet ut at IP-adressen tilhører Vest politidistrikt, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Mannen ble pågrepet onsdag, og er avhørt. Politiet undersøker nå omfanget.

– Vi har foretatt ransaking, og tatt beslag i flere digitale enheter, og skal nå gjennomgå disse. I den prosessen vil det fokuseres på identifisering av potensielle fornærmede, altså de barna som vi mener han skal ha kontakt med, sier Høyland.

Siktelsen gjelder barn under 14 år. I Hordaland tingrett vil politiet torsdag be om fire uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud på grunn av bevisforspillelsesfare.

NRK har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med siktedes forsvarer.