Mann i 30-årene anmeldt for bæring av kniv

En mann i 30-årene er satt i fyllearresten tirsdag ettermiddag. Han skal ha vært involvert i et tilløp til et slagsmål, ifølge politiet. Han skal òg ha satt seg opp mot en politipatrulje. Mannen blir anmeldt for bæring av kniv og forulemping av politiet.