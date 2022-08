Mann i 30-åra tiltalt for å ha valdteke 14-åring

Ein mann i 30-åra er no tiltalt for å ha valdteke ei 14-år gamal jente i Nygårdsparken i Bergen, skriv Bergens Tidende. Valdtekta skal ha skjedd like før jul. Mannen blei først pågripen i byrjinga av januar i år.