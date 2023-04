Mann i 30-åra sikta for drapsforsøk etter knivstikking

Ein mann i 30-åra er sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Nygårdshøyden i Bergen fredag kveld, melder BT. Kvart over ni på kvelden fekk politiet melding om slagsmål mellom minst fire menn. To av dei politiet fann var påført stikkskadar og blei køyrde til Haukeland sjukehus.

Mannen i 30-åra som no er sikta er tidlegare dømd for vald. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Marcus Monsen til avisa.

Ein annan mann vart òg pågripen fredag, men han vart lauslaten i løpet av helga. Han er ikkje sikta for drapsforsøk, men heller ikkje sjekka ut av saka. Det skal vera ein relasjon mellom dei involverte.