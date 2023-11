Mann i 20-årene fremstilles for fengsling etter dødsfall i Bergen

Onsdag skal mannen i 20-årene som er siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand fremstilles for fengsling.

– Vi vil ha ham fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud på grunn av bevisforspillelsesfaren, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til NRK.

Mandag formiddag ble en livløs person funnet på en adresse i Bergen sentrum. Vedkommende ble senere erklært død.

Tre personer ble innbrakt av politiet like etter dødsfallet. Alle tre er siktet for deling av krenkende innhold, eller medvirkning til dette. To av de er nå siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, mannen i 20-årene og en mindreårig gutt.

– Jeg kan bekrefte at de to var sammen med avdøde da han fremdeles var i live, sier Skaar.

Dødsårsak er foreløpig ikke kjent. Politiet har tidligere uttalt at de ikke har en mistanke om drap.

NRK har vært i kontakt med forsvareren til mannen i 20-årene. Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.