Mann i 20-årene forsøkte å bryte opp pengeskrin

Politiet har fått kontroll over en mann i 20-årene som forsøkte å bryte opp et pengeskrin på Fisketorget i Bergen i 07.45-tiden i dag. Mannen hadde to pengeskrin på seg, som ble levert tilbake til fornærmede.

Mannen blir meldt av politiet og dimittert.