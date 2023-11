Mann i 20-årene fengslet i fire uker

En mann i 20-årene blir fengslet i fire uker, med brev- og besøkelesesforbud. Det bekrefter politiadvokat Eli Andrea Skaar til NRK.

Mannen er siktet for deling av krenkende innhold og for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand, i forbindelse med dødsfallet i Bergen sentrum mandag formiddag. Han erkjenner straffskyld for deling av video, men ikke for å ha hensatt 18-åringen i hjelpeløs tilstnad.