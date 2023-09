Mann i 20-årene arrestert etter funn av narkotika

En mann i 20-årene er pågrepet og satt i arresten i Bergen etter at en politipatrulje fant narkotika under ransaking av bilen hans. Vedkommende blir også siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det skriver Vest politidistrikt på X, tidligere Twitter.