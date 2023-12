Mann i 20-åra varetektsfengsla etter vald med kniv

Ein mann i 20-åra er i Sogn og Fjordane tingrett varetektsfengsla i fire veker med brev og besøksforbod etter ein valdsepisode i Dale i Sunnfjord fredag. Mannen er sikta for forsøk på grov kroppsskade, med bruk av kniv. Den fornærma blei ikkje påført alvorlege skader, men skadene kunne fort blitt langt meir alvorlege, meiner tingretten.

– Det er tale om ei alvorleg straffesak. Etterforskninga er på eit tidleg stadium. Etterforskninga har særleg som eit sentralt formål å avklara den sikta si rolle og eventuelle straffeansvar, heiter det i rettsavgjerda.

Mannen er utanlandsk statsborgar og kom ganske nyleg til landet. Påtalemakta bad retten om å fengsla mannen avdi det var fare for at han ville rømma landet og at han ville kunne øydelegga bevis. Retten sa seg samde med påtalemakta.

Mannen er fengsla med brev- og besøksforbod i tre veker, og brev- og besøkskontroll den siste veka.