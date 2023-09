Mann i 20-åra tiltalt for bedrageri

Ein mann i 20-åra er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for bedrageri etter at han skal ha lurt ein annan person til å kjøpe 14.000 Gungnir-myntar for 80.000 kroner.

Då betalinga kom fram til seljar, såg kjøpar aldri noko til myntane. Det skriv Fjordenes Tidende.

Gungnir er namnet på spydet til Odin frå nordisk mytologi, men også smykke og gjenstandar er kalla opp etter spydet, samt eit dataspel.

Ifølge tiltalen har seljaren brukt pengane privat.