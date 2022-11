Mann i 20-åra sikta for grove trugslar

Ein mann i 20-åra er i dag framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Han er sikta for trugslar og grove trugslar, i samband med at han måndag skal ha brote seg inn i ein bustad i Bergen sentrum. Han blei pågripen onsdag. Mannen er heimehøyrande på Austlandet.

Påtalemyndigheita vil varetektsfengsla mannen i fire veker.

– Me meiner det er fare for gjentaking, seier poltitadvokat Elise Kleiven.