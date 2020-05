Mann i 20-åra fengsla for å ha sexkrenka barn på Snapchat

Mannen i 20-åra blei arrestert av politiet onsdag 13. mai, sikta for brot på straffelova § 311.

Paragrafen dreier seg om framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn.

Vedkomande er busett i ein av Bergens omeignskommunar.

I Bergen tingrett blei han fredag varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøkskontroll.

Retten la særleg vekt på at politiet har avdekt at mannen sitt mobil- eller datautstyr er brukt i seksualisert chatting med barn på bildetenesta Snapchat.

Saka er i ein tidleg etterforskingsfase. Politiet utelukkar ikkje at mannen kan ha anna utstyr som kan innehalda ytterlegare overgrepsmateriale.

– Openbart større omfang

Mannen arbeider med barn i kommunen der han bur i. Han har i tillegg verv som viser at han også på fritida er involvert med barn og unge.

Politiet ønskjer ifølge rettsavgjerda å undersøka arbeidssituasjonen hans nærare opp mot saka.

Politiet jobbar òg med å identifisera fleire fornærma i saka.

I tingretten argumenterte politiadvokat Janne R. Heltne for varetektsfengsling for å unngå at den sikta skal få påverka deira forklaringar eller gjennomføra fleire lovbrot.

Til no er berre to barn identifiserte.

– Men saka har openbert eit større omfang enn det, heiter det i rettsavgjerda frå Bergen tingrett.

Det har fredag kveld ikkje lukkast NRK å få ein kommentar frå Heltne.

FORSVARAR: Advokat Eirik Nåmdal er mannen sin forsvarar. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Ingen kommentar

Mannens forsvarar Eirik Nåmdal ønskjer ikkje kommentera saka fredag kveld.

I rettsavgjerda kjem det fram at mannen har heilt eller delvis erkjent forholdet.

– Det er for tidleg for at eg skal kunne kommentera denne saka.

Brot på den aktuelle paragrafen i strafferamma har ei øvre grense på 3 års fengsel.

Politiet meiner mannen har produsert framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn, og har gitt ut, tilbydd, seld, eller gjort overgrepsmaterialet tilgjengeleg for andre.