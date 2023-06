Mange tusen menneske møtte opp for å gå i eller sjå på prideparaden gjennom Bergen sentrum laurdag.

Men nokre timar før paraden skulle starta, vart ein mann i 20-åra arrestert.

– Han er sikta for truslar mot prideparaden og blei pågripen på bakgrunn av det, seier politiadvokat Laila Skeide.

Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen reagerer.

– Det er nedslåande at nokon finn ei feiring av kjærleik mellom menneske så provoserande at dei tyr til truslar om vald, seier ho.

Også ordførar i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap) reagerer.

– Eg blir sint. Eg skulle ønska at me slapp å forholda oss til denne typen truslar, seier ho.

Ho er likevel ikkje overraska, seier ho og viser til bakteppet for arrangementet.

– Det er ikkje overraskande, all den tid det skeive miljøet blir utsett for hat og truslar året rundt.

Avhøyrer mannen søndag

Søndag ved 12-tida opplyser Skeide at mannen er avhøyrt og lauslaten.

– Han hevdar sjølv at det ikkje var meininga å gjennomføra truslane, og at det heller ikkje var meininga å skremma, seier ho.

Det var før paraden laurdag at mannen blei arrestert.

Skeide vil ikkje seia noko om innhaldet i truslane, men viser til at dei har kome på sosiale medium og at dei var retta mot paraden.

– Truslane er så klart alvorlege når dei blir lagt fram på den måten som det blir gjort, altså truslar mot prideparaden. Utover det ønskjer eg ikkje å kommentera innhaldet, seier ho.

Politiadvokaten opplyser at dei blei kjende med trusselsaka fleire timar før paraden skulle starta.

Mannen blir ikkje framstilt for varetektsfengsling, seier Skeide. Politiet mistenkjer ikkje at fleire er involverte.

– Kva slags straff kan han få?

– Viss han blir straffa for truslar etter straffeloven § 263 er det typiske ei kortare fengselsstraff utan vilkår, opplyser Skeide.

Det var Bergens Tidende som omtalte saka først.

Prideparaden i Bergen laurdag. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRK

Væpna politi langs paraden

Under paraden laurdag var politiet til stades både i og langs paraden. Dei hadde òg bombegruppe og helikopter i nærleiken.

Det blir anslått at mellom 35 og 40.000 personar deltok. Morten Ørn i politiet sa undervegs i paraden at det var trygt å gå der.

– Det vil eg seia at det er, sjølv om det er eit alvorleg bakteppe frå i fjor. Me har eit godt, men ikkje påtrengande tryggleiksopplegg.

Politiet var mellom anna til stades med væpna vakter, bombegruppe og helikopter. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal / NRk

– Rørande

Inkluderingsbyråd i Bergen, Eduardo «Doddo» Andersen (Ap), gjekk heilt fremst i paraden.

Der gjekk òg mellom andre arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, byrådsleiar Rune Bakervik, ordførar Linn Kristin Engø og representantar frå Skeiv verden, PKI, FRI og Regnbuedagene.

Denne representantrekkja gjekk først i prideparaden. Foto: Maria Gunnarsdotter Svedal

Inkluderingsbyråden seier han følte seg trygg i paraden.

– Politiet oppmoda alle om å gå i paraden, og når politiet seier det, då tenkjer eg at dei har god kontroll. Det har det vist seg at dei også hadde, seier Andersen.

Han omtalar det å gå først i paraden som «rørande».

– Ein ting er at mange var med i sjølve paraden, men det var jo nesten enda betre kor mange bergensarar som hadde stilt seg opp for å jubla paraden fram. Me er langt frå å vera i mål, men det har vore nesten ein liten revolusjon, seier han.

Han får støtte frå ordførar Engø.

– Det var heilt fantastisk å vera med. Det enorme folkehavet i går viser at kjærleik og toleranse vinn over hat og truslar. Det var fantastisk å sjå så mange lukkelege menneske samla på ein stad til felles kamp for eit betre samfunn.

Leiaren i FRI Vestland, Torgeir Toppe, meiner trusselen skil seg tydeleg frå stemninga i Bergen sentrum laurdag.

– Det står i sterk kontrast til det me opplevde i går der me blir klappa fram av berre snille menneske i Bergens gater, seier han.

Han viser til at det alltid finst intolerante menneske, men at han ikkje vil kommentera saka ytterlegare før han kjenner meir til innhaldet i truslane.

Det har ikkje lukkast NRK å få ein kommentar frå arrangøren av paraden, Regnbuedagene i Bergen.