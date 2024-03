Mann har hoppet i sjøen for å unngå politiet

Vest politidistrikt opplyser om at det har vært et tyveri fra en bedrift på Laksevåg.

Politiet rykket ut til stedet for å søke etter gjerningsmannen, som fort forsvant fra stedet.

Noe senere ble mannen observert på nytt av et vitne.

Han skal da ha hoppet i sjøen ved Sørevågen for å unndra seg politiet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det jobbes nå med å få mannen på land, men på X skriver politiet at de ikke vet nøyaktig hvor mannen nå befinner seg:

– Alle nødetatene er på stedet. Det er ikke gjort observasjon av mannen per nå og det er ukjent om han har kommet seg på land. Han har svømt mellom noen båter og lekter. Mannen er mistenkt for et mindre tyveri.

Brannvesenet sier til NRK klokken 15.55 at de nå har øyne på den antatte gjerningsmannen.

– Det vi vet er at det er en person i sjøen, og vi er der for å bistå med redningsdykker. Vi har visuell kontakt med mannen, sier vaktkommandør på 110-sentralen, Helge Lund.

Klokken 16.00 skriver politiet at mannen ikke ønsker å komme på land, men at nødetatene har dialog med mannen.