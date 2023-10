Mann gjekk til angrep på folk

Politiet fekk 00.37 i natt melding om ein mann i Bergen som gjekk til åtak på folk under ein fest. – Mannen kasta på stolar og gjekk til angrep på folk, men ingen blei skadde, seier operasjonsleiar Frode Kolltveit i Vest politidistrikt. Politiet rykte ut til adressa på Hjellestad for å ta hand om vedkommande. Det viste seg at mannen hadde fått ein kul i bakhovudet og enden på visa var at han blei frakta til Haukeland for ein sjekk. Men før han kom så langt tid var han utagerande mot både ambulansepersonellet og politi, som han også spytta mot. Mannen blir politimeld for hendingane, seier Kolltveit.