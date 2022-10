Mann funne i sjøen i Bergen

Ein mann vart oppdaga flytande i sjøen i Skuteviken i Bergen måndag morgon.

– Me arbeider ut frå fleire hypotesar. Per no har me ikkje mistanke om noko straffbart, seier politiets innsatsleiar Ivar Kvant til NRK. Politiet fekk melding frå publikum klokka 08.27. Naudetatane rykte ut og fekk mannen på land. Klokka 08.40 opplyste operasjonsleiar Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt at det føregjekk livreddande førstehjelp.

– Politiet si oppgåve er å finna ut kva som har skjedd i forkant her, før vedkomande vart funnen i sjøen, seier Kvant.