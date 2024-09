En mann i 40-årene ble tiltalt i Hordaland tingrett for å ha uaktsomt forårsaket sønnens død.

I september 2022 var han fører av en båt i Byfjorden i Bergen som kantret da båten traff en bølge.

Om bord i båten var hans elleve år gamle sønn, som senere døde på Haukeland universitetssykehus av drukningsskader.

Mannen selv, og en kvinne som også var om bord i båten, ble også begge fysisk skadet i ulykken.

Nå er mannen frifunnet i Hordaland tingrett. TV 2 omtalte saken først.

Høy hastighet

Ifølge tiltalen holdt mannen en uforsvarlig høy hastighet etter forholdene.

Hastigheten skal være årsaken til at båten kantret da den traff en bølge.

De tre om bord ble da kastet ut av båten og havnet i vannet.

Ifølge tiltalen hadde båten en fart på opp mot 91,36 knop, noe som tilsvarer 169,2 kilometer i timen.

– Stor lettelse

– Han føler at sannheten kom frem og at han ble hørt av domstolen. Det er en grundig, god og viktig dom, sier mannens forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs til NRK.

– Dette er en utrolig stor lettelse for min klient og hele hans familie. Det at han er frifunnet betyr alt for ham, tilføyer Mjøs.

Mjøs understreker at dommen likevel ikke lemper på sorgen etter sønnen.

– Tapet av sønnen vil alltid ligger der som et åpent sår, og vil aldri kunne lukkes.