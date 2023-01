Mann fråteken førarkort etter øvingskøyring

Laurdag ettermiddag var to bilar involvert i ein kollisjon på Fv 5460 mellom Hyllestad og Lireid. Ifølgje operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt skal kollisjonen ha skjedd under øvingskøyring. Ein mann i 50-åra, som var ansvarleg og ledsager for køyringa, vart mistenkt for køyring i ruspåverka tilstand og vart teken med for blodprøve.

Ifølgje regelverket er ledsager rekna som førar av køyretøyet under opplæring, uansett om han berre sit på.

– Førarkortet til ledsager er beslaglagt, seier operasjonsleiaren til NRK.

Ein person vart frakta i ambulanse til sjukehus for sjekk etter kollisjonen.