Mann frå Vestland mistenkt for drap i Polen

Ein norsk statsborgar vart seint laurdag kveld arrestert i København. Han er mistenkt for å ha drepe kjæresten og bortført deira felles barn. Jourhavande jurist i Vestland, Arne Fjellstad, stadfestar at mannen er frå Vestland. Ut over det kan han ikkje seie noko om kva mannen er sikta for. Han seier det per no ikkje pågår etterforsking i Vestland.