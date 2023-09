Mann fra Askøy tatt tre ganger med to i promille

En mann i 40-årene som er bosatt i Askøy kommune er i Hordaland tingrett dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand ved tre ulike anledninger, mellom juli og november i 2022.

Ved to av tilfellene ble mannen målt til over 2 i promille, og den tredje gangen ble han målt til rett under 2. Han skal òg ha kjørt uten gyldig førerkort ved alle tilfellene.

Mannen erkjente straffskyld og er dømt til 65 dager i fengsel og en bot på 79 000 kroner.