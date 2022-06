Mann fengslet i fire uker etter trusler på Nav

Mannen i 20-årene som ble pågrepet under en væpnet aksjon på Nav i Valkendorfsgaten i Bergen sentrum torsdag, er fengslet i fire uker i Hordaland tingrett lørdag formiddag. Mannen fikk ikke brev- og besøksforbud. Mannen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for kroppskrenkelse og skadeverk. Han ble nylig løslatt fra soning, og retten mener det er gjentakelssesfare. Mannen var verbalt truende mot flere personer inne på Nav. Politiet fryktet at de sto overfor en farlig situasjon, og bevæpnet seg under oppdraget.