Mann fengslet for terrortrusler

En mann i 40-årene ble fengslet i fire uker i Hordaland tingrett lørdag. Mannen er siktet for terrortrusler. Torsdag ringte han et advokatfirma og sa at det var plassert eksplosiver på to forskjellige steder, og at disse ville gå av om dette ble kjent i media. Han skal ha sagt at han også ville ringe statsministeren med den samme trusselen. Mannen har erkjent oppringingen, men hevder at truslene ikke var reelle, står det i kjennelsen.