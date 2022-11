Mann fengsles for trusler mot kjendis

Fredag ble en 27 år gammel mann varetektsfengslet for grove trusler mot en artist med antatt bosted i Bergen. Mannen blir varetektsfengslet i fire uker. Ifølge Bergens Tidende bor mannen på Østlandet.

I avhør skal mannen ha sagt til politiet at han «skammet seg over å ikke ha drept noen». Det er fremdeles ikke gjort rede for om mannen var tilregnelig da truslene ble fremsatt.