Mann fengsla i to veker, mistenkt for vald med balltre og syre

Ein mann i 20-åra blei tysdag varetektsfengsla i to veker av Hordaland tingrett. Han er sikta for grov kroppsskade og kroppsskade. Ifølge orskurden frå domstolen erkjenner han dei faktiske forholda, men ikkje at det har vore bruk av balltre og syre.