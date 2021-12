Mann fall tre etasjar frå vindauge: Retten vil lauslate profilert forretningsmann

Det var tidleg sundag morgon at ein 26 år gammal mann vart funne hardt skadd i ein bakgard i Bergen sentrum.

Mannen skal ha blitt skada etter eit fall frå tredje etasje i bygarden, ned i bakgarden.

Ein mann i 40-åra vart etter hendinga pågripen og sikta for kroppsskade etter straffelova § 273. Han vart pågripen og avhøyrt sundag.

Tysdag blei mannen i 40-åra bli framstilt for varetektsfengsling. Politiet meiner at mannen vil øydelegge bevis viss han ikkje blir fengsla.

Difor bad dei om at mannen blei fengsla i to veker, med brev- og besøksforbod og isolasjon.

Men dette tok ikkje Hordaland tingrett til følgje.

Dei meiner at det ikkje er over 50 prosent sannsynleg at mannen har gjort det han er sikta for. Derfor vil dei lauslate mannen.

Politiet har anka avgjerda. Mannen vil sitje i arresten fram til anka er ferdig behandla.

– Det blir interessant å sjå kva lagmannsretten seier. Eg er mest oppteken av at det er mange spørsmål utan svar i denne saka. Det er viktig å finne ut kva som har skjedd, og eg har tru på at politiet vil finne ut av det, uavhengig om den sikta blir fengsla eller ikkje, seier Kjetil Ottesen, som er bistandsadvokat for den skadde mannen.

Fornærma stabil, men alvorleg skadd

Den sikta mannen er ein profilert forretningsmann i Bergen.

Han var prega då han kom til retten tysdag. Utanfor rettssalen sukka han tungt, før mannen og hans far gav kvarandre ein klem.

Pressen måtte sitte på eit anna rom og følgje saka på video. Politiet ville at saka skulle gå for lukka dører, men heller ikkje dette fekk dei retten sitt medhald i.

Anka skal no bli behandla av Gulating lagmannsrett.

– Eg oppfattar tingretten sin gjennomgang av bevisa som god og klar, og eg har vanskeleg for å sjå at det skal kome nye moment som vil føre til at lagmannsretten kjem til ein annan konklusjon, seier Einar Råen, som forsvarar mannen.

Den fornærma 26-åringen ligg no på Haukeland.

– Han er tilsynelatande stabil, men alvorleg skadd, seier bistandsadvokat Ottesen.

Den fornærma mannen er ikkje i stand til å gje forklaring til politiet i dag, seier Ottesen, som berre har fått høve til ein kort samtale med klienten sin.

BISTANDSADVOKAT: 26-åringen sin bistandsadvokat, Kjetil Ottesen, har snakka kort med sin klient. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Vil avhøyra fleire

Sundag gjorde politiet ei rundspørjing i bygarden valdshendinga skjedde. I tillegg sikra dei tekniske spor.

– Det skal gjerast fleire undersøkingar utover i veka, skriv politiet i ei pressemelding måndag.

Dei vil også avhøyra fleire vitne.