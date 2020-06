Mann døydde etter feildosering av cellegift

Det melder sjukehuset i ei pressemelding.

Mannen skulle få behandling for kreft førre måndag, men fekk ein ti gongar for høg dose. Feilen vart oppdaga før heile dosen var gjeven, men mannen døydde natt til måndag denne veka.

Pasienten vart etter feildoseringa lagt inn på sjukehuset og fekk behandling.

– Dette er det aller verste som kan skje ei avdeling som vår. Me beklagar på det sterkaste. Våre tankar og medkjensle går til dei pasienten sine næraste, seier fungerande direktør på kreftavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus, Terje Nordberg.

Har sett i gang fleire granskingar

Hendinga er meldt til helsetilsynet og politiet. Sjukehuset melder at dei sette i gang ei intern undersøking av hendinga straks etter feildoseringa var skjedd. Det skal minska risikoen for at noko liknande kan skje igjen.

– Det skal vera trygt å få behandling på sjukehuset, seier Nordberg.

Avdelingsdirektøren kan ikkje seia noko om kvifor det har skjedd endå.

– Me har sjølvsagt gjort oss nokre tankar om kva som har hendt, men me må koma tilbake detaljane i hendelsesforløpet etter granskinga er ferdig, seier Nordberg.

Han seier at dei går nøyaktig gjennom alt som har skjedd for å forstå korleis noko slikt kan skje. Sjukehuset har sett i gong eit strakstiltak for å hindra at slike hendingar skal skje på nytt.

– Ligg ansvaret hos avdelinga på sjukehuset eller hos enkeltpersonar?

– Det kan me ikkje seia noko om no, seier Nordberg.

Statens helsetilsyn opplyser til NRK at det ikkje enno er bestemt om det er dei eller fylkeslegen som skal granska saka frå myndigheitene si side.