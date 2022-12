Mann dømt til sju år for valdtekt

Ein mann i slutten av 60-åra er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til over sju års fengsel etter å ha forgripe seg på jenter som besøkte garden hans.

Ifølge dommen utsette mannen ei mindreårig nabojente for grove fysiske overgrep. Han er òg dømd for å ha forgripe seg på venninna til jenta. Mannen har sjølv nekta straffskuld for handlingane han no er dømt for.

Det vart funnet 395 bilete og fem videoar på mannens telefon som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Han har også bestilt videoar av overgrep mot barn på Filippinene.