Mann dømt til fengsel for voldtekt

En 23 år gammel mann er dømt til syv og et halvt år ubetinget fengsel for grov voldtekt, skriver BA. Han er også dømt til å betale oppreisning på 220.000 kroner.

Hendelsen skjedde i januar i år, da kvinnen i begynnelsen av 20-årene inviterte til fest for å feire at tiden med koronatiltak var over.

Mannen har nettopp ha kommet ut av fengsel etter å ha sonet for å ha voldtatt tre kvinner.