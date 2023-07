Mann dømt til fengsel for overgrep mot barn

Ein mann i 40-åra er i Hordaland tingrett dømt til fengsel i to år og fire månader for å ha oppført seg seksuelt krenkande mot barn, og for å ha produsert og oppbevart overgrepsmateriale med barn. Det skriv Hardanger Folkeblad. Politiet fann 2400 ulovlege bilete og 32 ulovlege videoar heime hos mannen. Totalt er han dømt for 16 lovbrot. Det er ikkje kjent om han kjem til å anka.