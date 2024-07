Mann dømt til fengsel etter 17. mai-vold i Bergen

Natt til 18. mai ble en mann i 60-årene slått ned i Strandgaten i Bergen. Videoen av volden sjokkerte Norge dagen etter nasjonaldagen.

Videoen viser at en mann i 20-årene først dytter to personer han var på byen med. Deretter kommer den tilfeldig forbipasserende 60-åringen inn i bildet.

Etter hendelsen ble mannen tiltalt i Hordaland tingrett for ett tilfelle av kroppsskade, og et tilfelle av kroppskrenkelse.

I retten forklarte den fornærmede at han prøvde å «redde folk».

Mannen har tilstått volden, og har nå fått sin dom.

Aksepterer dom

Dommen er på syv måneder fengsel.

Mannen må også betale erstatning på 40.000 kroner til 63-åringen, samt 20.000 kroner i erstatning til den andre mannen som ble utsatt for kroppskrenking.

Forsvarer Erik Johan Mjelde sier til NRK at han tenker det er en riktig dom.

– Han ble dømt til syv måneders ubetinget fengsel for en handling som han har fullt ut erkjent. Politiet ønsket å legge ned påstand om tolv måneder, og det mener jeg er altfor strengt, basert på de faktiske forholdene i den saken, sier Mjelde.

Mjelde sier klienten kommer til å akseptere dommen.

– Han har akseptert straffskyld. Og har på mange måter også bundet seg til at det som domstolen mener er riktig, det må han bare akseptere, sier Mjelde.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Se video av hendelsen her. NRK advarer om sterke bilder:

En person slår tilsynelatende ned flere personer i Bergen. Du trenger javascript for å se video. En person slår tilsynelatende ned flere personer i Bergen.

Ba om ett års fengsel

Aktor i saken, Camilla Lie, ba i Hordaland tingrett om at mannen skal få tolv måneder fengsel etter volden.

Hun ba også om at to av disse månedene skal være betinget.

Forsvarer Erik Johan Mjelde sa i retten at det er ingen tvil om at handlingen er alvorlig.

Han mente likevel at det har en effekt at tiltalte har tilstått, og at dette skal gi strafferabatt på minst en måned.

Bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre forteller at klienten er glad for at rettsprosessen er ferdig og at mannen ble dømt.

– De som er fornærmet i strafferett er sjeldent fornøyde. Men min klient er kjent med dommen og fornøyd med at det kom et resultat så raskt, sier Matre.

Preget av frifinnelse i gruppevoldtektssaken

I retten forklarte voldsmannen at han var preget av kommentarer knyttet til den mye omtalte gruppevoldtektssaken. Mannen var tiltalt i saken, men ble frifunnet.

Saken vekket sterke reaksjoner. Folk ble hengt ut med navn på plakater på gaten. Et falskt bilde av en av de frifunnede ble spredt på Snapchat. Forsvarere anmeldte drapstrusler de hadde fått.

Presset rundt saken ble for mye for den voldsdømte mannen, forklarte han i retten. På nasjonaldagen hadde han blant annet fått spørsmål om det var han som var «han rapisten».

I tillegg hadde mannen tatt kokain og drukket alkohol.

Han hevder at han ikke slo for å skade.

– At han ikke drepte meg der, var flaks, sa den fornærmede mannen da saken gikk i tingretten.

Politiadvokat Camilla Moe ba om et års fengsel for mannen, der ti av månedene var ubetinget fengsel.