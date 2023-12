Mann dømt for seksuelt misbruk av barn

En mann i 60-årene er i Hordaland tingrett dømt til fengsel i fire og et halvt år for seksuelt misbruk av barn. Han er blant annet dømt for flere tilfeller av seksuell omgang med en fosterdatter fra hun var åtte til hun var fjorten år. Mannen er også dømt for ett tilfelle av seksuell omgang med datteren til et vennepar. I tillegg er han dømt for flere tilfeller av seksuell handling uten samtykke med en fostersønn. Mannen erkjente ikke straffskyld i retten.