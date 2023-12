Mann dømt for overgrep

En 54 år gammel mann fra Bergen er Hordaland tingrett dømt til fengsel i fire måneder for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år. Tretti dager av dommen er gjort betinget med en prøvetid på to år.

Mannen er også dømt til å betale en erstatning på 90.000 kroner. Den siktede mannen tilsto i retten overgrepene, som skjedde i 2003 og 2004.