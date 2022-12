Mann dømt for mange lovbrot

Ein mann i 50-åra er i Hordaland tingrett dømt til 45 dagar i fengsel og 65 000 i bot for ei rekke lovbrot.

Etter at to politibetjentar måtte bruka tvang for å ta blodprøve, etter mistanke om ruspåvirka køyring, skreiv han på facebook at dei to "purkesvina snart skulle ta kvelden", og at han ville "brekke ribbein på han".

I tillegg er han dømt for oppbevaring av hasj og amfetamin, køyring utan førarkort, køyring i rusa tilstand, og for å øydelagt ein porttelefon med ein stein.