Mann dømt for grovt bedrageri og identitetstyveri

En mann i 30-årene får utvidet fengselsstraff etter å nok en gang ha blitt dømt for grovt bedrageri og identitetstyveri, ifølge Avisa Nordhordland. I en periode på over ett år i 2017 og 2018, da han var bosatt i Bergen, skal mannen brukt BankID-en til en kvinne som han hadde et nært forhold til, uten at hun visste om det.

I hennes navn skal mannen ha fått innvilget lån og kreditt fra seks ulike banker og kredittkortleverandører til minst 567.000 kroner. Kontaktopplysningene på lånene var derimot sine egne, slik at pengene ble overført til han selv.

Mannen er dømt to ganger tidligere for nyere bedrageri, og soner for tiden en fengselsstraff på to år og ni måneder. Som følge av den nye dommen, får han utvidet fengselsstraffen med 120 dagers fengsel.