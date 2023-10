Mann dømt for fyllekjøring - hadde nesten 3 i promille

En mann i 50-årene er i Hordaland tingrett dømt til 30 dagers fengsel for kjøring i ruspåvirket tilstand, melder Avisa Hordaland. Fyllekjøringen fant sted på E16 i januar i år. Mannen må også betale 90 000 kroner i bot, og mister retten til å kjøre bil i to og et halvt år.