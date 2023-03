Mann dømt for frihetsberøvelse, vold og avliving av dyr

En mann i 30-årene er i Hordaland tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder etter å ha utøvd frihetsberøvelse og vold, samt avliving av dyr.

Mannen skal blant annet ha frarøvet foreldrene sine friheten i inntil to timer – ved å true dem med kniv og fysisk hindre dem fra å forlate stedet, skriver Bergens Tidende.

Kjæledyr skal også ha blitt utsatt for grov vold, slik at de døde.

De sakkyndige vurderte mannen som psykotisk på gjerningstidspunktet, men retten har lagt til grunn at psykosen var utløst av rus. Mannen forklarte i retten at han hadde hatt et rusproblem over lang tid.

Avisen har vært i kontakt med mannens forsvarer, Fredrik Verling. Han sier at han ikke har pratet med sin klient ennå, men at utfallet i dommen er som forventet.

