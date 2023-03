Mann dømd til fengsel i 75 dagar berre 48 timar etter han vart pågripen

Mannen i 30-åra som tysdag blei arrestert etter å ha kome med drapstruslar mot ein Nav-tilsett på Voss er dømd til 75 dagar i fengsel. Det skjedde berre 48 timar etter pågripinga.

– At det er så effektivt er nok ganske uvanleg, men det er bra at me får ein rett og rask reaksjon mot den som er tiltalt, seier politifullmektig i Vest politidistrikt, André Jakobsen.

Han viser òg til at truslar mot offentlege instansar blir tekne på alvor og at den fornærma får ei rask avklaring på saka.

Mannen var meld til politiet for to tidlegare forhold og blei pågripen i samband med den tredje trusselen. Torsdag vart han framstilt for varetektsfengsling.

– Då blei det også tilrettelagt for at han kunne få ein tilståingsdom i rettsmøtet fordi han hadde erkjent forholda.

Mannen har vedteke dommen. No blir dommen send til statsadvokaten som også må vedta han.