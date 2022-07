Mann dømd for overgrep i lagmannsretten

Ein mann i 40-åra er dømd til sju år og ni månader i fengsel i Gulating lagmannsrett, skriv Bygdanytt. Han er dømd for å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år og med barn mellom 14 og 16 år. Fengselsstraffa i ankesaka er lik straffa i tingretten, medan mannen no er dømd til å betala meir i erstatning til den fornærma kvinna. I tingretten fekk ho tildelt 275.000 kroner, medan lagmannsretten sette summen til 1,6 millionar.