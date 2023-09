Mann dømd for å ha køyrt 145 km/t i ei 80-sone

Mannen i 20-åra er i Hordaland tingrett dømd for å ha køyrt motorsykkel i 145 km/t i Fløyfjellstunnelen i fjor. Han er og dømd for å ha forårsaka skadar på ein bil han passerte i tunnelen. Mannen er dømd til fengsel utan vilkår i 21 dagar og mister sertifikatet i to år og fire månadar.