Mann døde i arbeidsulykke i Måløy

En mann i midten av 60-årene døde i en ulykke i forbindelse med skogsarbeid og trefelling i terrenget vest for Måløy. – Han har fått et tre over seg, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt. Politiet fikk melding klokken 11.39 lørdag. Mannen ble erklært død på stedet. Politiet oppretter sak. Pårørende er varslet.