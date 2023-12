Mann dirigerte trafikken på Danmarks plass

Politiet har rykt ut til Danmarks plass-krysset i Bergen der ein person hadde stilt seg opp midt i krysset og dirigerte trafikken. Mannen skal ha gått inn i eit lokale like ved. Politiet er på staden, og melde klokka 18.10 at dei har kontroll på mannen. Mannen blir køyrt til arresten, meld for uro og forulemping av offentleg tenestemann.