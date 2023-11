Mann bosatt i Sveio dømt for hvitvasking

En mann i 20-årene som er bosatt i Sveio er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt for grov hvitvasking av penger. Mannen er dømt til 120 dagers betinget fengsel med 2 års prøvetid.

I domsslutningen står det at tiltalte har oppbevart, skjult og dels overført et utbytte fra en straffbar handling. Han visste at pengene stammet fra en straffbar handling, og har dermed utvist forsett i forhold til handlingen, mener retten.

Mannen har erkjent seg skyldig under hovedforhandlingene, men har forklart at han følte seg dels presset av folk i omgangskretsen til å gjøre dette, samtidig som at han hadde dårlig økonomi på tidspunktet. Politiet har tatt ut seks andre siktelser i saken, men ingen av de andre siktede har fått avgjort sine saker enda.