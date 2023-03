Mann arresterte etter brann på Eid

Ein mann i 20- åra blei tysdag arrestert av politiet i samband med ein bustadbrann på Nordfjordeid 26. februar. Det skriv politiet i ei pressemelding. Mannen er sikta for å ha skapt fare for andre. Han blir framstilt for fengsling i Hordaland tingrett. Politiet trur nemleg han kan øydelegge bevis og gjere nye kriminelle handlingar. Politiet ber også om brev- og besøksforbod.