Mann arrestert for truslar mot prideparaden

Ein mann i 20-åra blei pågripen i går på grunn av truslar mot prideparaden i Bergen.

– Han er sikta for truslar mot prideparaden og blei pågripen på bakgrunn av det, seier politiadvokat Laila Skeide. Mannen er ikkje avhøyrt enda, men politiet vil avhøyra han om kort tid, opplyser ho.

Det var før paraden laurdag at mannen blei arrestert. Skeide vil ikkje seia noko om innhaldet i truslane, men viser til at dei har kome på sosiale medium og at dei var retta mot paraden.

Det var Bergens Tidende som omtalte saka først.

Politiadvokaten opplyser at dei blei kjende med trusselsaka fleire timar før paraden skulle starta. Mannen blir truleg ikkje framstilt for varetektsfengsling, seier Skeide. Politiet mistenkjer ikkje at fleire er involverte.