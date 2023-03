Mann anmeldt for kroppskrenking og blotting

Ein mann blir anmeldt for kroppskrenking og blotting, etter at han onsdag morgon skal ha kome i klammeri med nokre vektarar i Kaigaten i Bergen. Politiet fekk melding om mannen 06.40, og meldte fyrst at mannen hadde slått ein eller fleire vektarar. Ingen er meldt skadd, opplyser politiet.