Mann anmeldt for kroppskrenkelse

En mann i slutten av 30-årene er anmeldt for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse etter å ha vært oppfarende på Voss i natt.

– Et vitne ringte politiet, og hadde sett en mann og en kvinne som kranglet voldsomt utenfor et hotell. Vitnet mente at det så ut som mannen hadde slått mot eller slått henne, sier operasjonsleder i politiet, Helge Blindheim.

Politiet rykket ut, og mannen skal ha vært hissig mot dem også. Mannen og kvinnen kjente hverandre fra før, ifølge politiet. Han ble til slutt besluttet innbrakt i fyllearresten.