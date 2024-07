Mann (31) tiltalt for drapet på Melkeplassen

Det melder BA.

Det var kvelden den 9. januar i år at en 38 år gammel mann ble funnet med stikkskader på en altan på Melkeplassen i Bergen.

Mannen ble erklært død på Haukeland senere den kvelden.

Statsadvokat May-Britt Erstad opplyser til BA at de nå har tiltalt en mann for drap og en kroppskrenkelse forut for drapet. Tiltalen om kroppskrenkelsen er på bakgrunn av en konfrontasjon den tiltalte skal ha hatt med en kvinne i 40-årene før drapet fant sted.

Den tiltaltes advokat, Jørgen Riple, opplyser at den tiltalt har forklart at han var i livsfare og at han stakk i selvforsvar.

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av tiltalepunktene.

Den tiltalte mannen er norsk statsborger, men av utenlandsk opprinnelse.